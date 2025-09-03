ЦПД: РФ поширює фейкові "свідчення" про злочини ЗСУ, щоб відволікти від звірств російської армії

Російська пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію про начебто "звірства ЗСУ" на території Курської області з метою відволікти увагу від військових злочинів ЗС РФ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російські пропагандистські канали поширюють відео з чоловіком, якого представляють як жителя міста Суджа. Він розповідає про начебто зґвалтування жінки, вбивство цивільного чоловіка та випадки мародерства, нібито вчинені українськими військовими.

"Характерно, що всі історії цього чоловіка — це фактично переказані чутки: сам він нічого не бачив, а лише чув від інших людей, не знає імен "постраждалих" і не наводить жодних підтверджень своїх слів. У ролику чути закадровий голос, який фактично "підказує" герою, як і в чому він має звинувачувати українських військових. Це типовий прийом фабрикації потрібних кремлю "доказів", — кажуть у ЦПД.

До поширення пропаганди РФ залучений так званий "міжнародний трибунал з розслідування злочинів українських неонацистів". У відомстві наголошують, що насправді ця структура повністю контрольована Росією і не має жодного міжнародного визнання, вона використовується виключно як інструмент інформаційної війни.

"Чергові "свідчення" є постановочним контентом роспропаганди, спрямованим на дискредитацію України. Мета кремля — відвернути увагу від воєнних злочинів російської армії, які дійсно задокументовані міжнародними організаціями", — наголошують у ЦПД.