Міносвіти: кількість вступників до університетів зменшилася на 5% у порівнянні з минулим роком

Втім остаточні підсумки вступної кампанії будуть відомі у третій декаді жовтня.

За попередніми підсумками вступної кампанії, кількість вступників до університетів зменшилася на 5% порівняно з минулим роком.

Про це на брифінгу повідомив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров, передає Укрінформ.

“Якщо говорити по ключових цифрах, по реєстрації електронних кабінетів потенційних вступників, по зараховуванню у них сьогодні за результатами вступу як на бюджет, так і на контракт, то, мабуть, ключова цифра по цьому контингенту – це мінус 5% відносно минулого року. Виглядає інколи як мінус 6%, але ще невелика кількість людей буде зарахована. Тому ми оцінюємо орієнтовний процес як мінус 5% від минулого року по переважній більшості показників”, – сказав Шаров.

Він пояснив, що вступна кампанія триває до 20 жовтня, ще продовжуються передбачені законодавством додаткові набори. Остаточні підсумки вступної кампанії будуть відомі у третій декаді жовтня.

Шаров зазначив, що війна має дуже потужний вплив на масштаб і хід вступної кампанії.

“З точки зору міграції: від'їзду людей за кордон в першу чергу, міграції по території України. А з точки зору державної політики, наприклад, нарешті система освіти стала достатньо недружньою для ухилянтів. І це означає, що тих людей, які вступають до закладів вищої освіти з цією метою, стало вже порівняно небагато. Це теж фактор зменшення кількості здобувачів освіти в закладах освіти”, – сказав Шаров.

На його думку, дозвіл виїзду за кордон чоловікам 18–22 років з точки зору вищої освіти буде мати позитивний вплив.

“Треба розуміти, що воно (рішення – ред.) було ухвалене тоді, коли ті, хто хотіли виїхати у 2025–му році, вже всі чи майже всі виїхали. Тому ми розраховуємо на серйозний позитивний вплив цього рішення в наступному 2026 році”, – сказав Шаров.

Водночас він зауважив, що вже кілька років поспіль є стабільною кількість випускників шкіл, які складають НМТ за кордоном – 10–12% від загальної кількості учасників НМТ щорічно.

"У принципі, складати НМТ за кордоном, не маючи намір вчитися в українському університеті – достатньо сумнівно з точки зору логічності. Хоча, буває таке, що і за кордоном приймають наші НМТ. ... Але переважна більшість тих, хто за кордоном складає НМТ, складає для того, щоб вчитися в українських університетах. Хтось із них розраховує приїхати в Україну, хтось розраховує приїхати після того, як ситуація стане більш безпечною. Є такі, що намагаються вчитися онлайн, не приїжджаючи в Україну, але зберігаючи звʼязок з українською освітньою системою", – зазначив Шаров.

Щодо найбільш популярних вишів, які обирають вступники, то, за його словами, їх рейтинг суттєво не змінився – якщо раніше на перших місцях були Київська політехніка та КНУ ім. Шевченка, то зараз це – Львівська політехніка та ЛНУ ім. Франка. Також в топі університетів залишаються харківські заклади вищої освіти.

Як відомо, зза підсумками вступної кампанії до закладів вищої освіти зараховано 178 тис. вступників. Понад половина з них отримує фінансову підтримку від держави.