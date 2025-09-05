Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
14 років тюрми отримав охоронець російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона

У камерах людей піддавали систематичним тортурам.

14 років тюрми отримав охоронець російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона
Фото: Pixabay

14 років тюрми отримав охоронець російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона, повідомляє СБУ. 

Засудженим виявився місцевий безробітний, який після захоплення громади добровільно вступив до створеного ворогом «управління виконання покарань по Херсонській області».

Там його призначили охоронцем російської катівні, яку загарбники облаштували на базі захопленої на той час Північної виправної колонії № 90.

Перебуваючи на «посаді інспектора відділу охорони», він контролював периметр і тюремні блоки, де утримували учасників руху опору.

У камерах людей піддавали систематичним тортурам: застосовували електричний струм, били палицями і тримали у карцері без їжі та води.

Під час катувань рашисти намагалися «вибити» інформацію про інших патріотів, які продовжують спротив окупантам на тимчасово захопленій частині території України.

Після деокупації Херсона колаборант залишився на правобережжі області та місяцями не виходив з дому, намагаючись уникнути правосуддя.

Співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали біля обласного центру в лютому 2024 року.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів зловмисника визнано винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому 14 років тюрми з конфіскацією майна.
