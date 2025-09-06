На Чернігівщині росіяни спрямували дрони на цивільних людей, є жертви

Уранці 6 вересня російські терористи спрямували FPV-дрони на цивільних мешканок Городні та Семенівки Чернігівської області.
Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Ціллю для росіян стали звичайні міські подвірʼя у Городні та Семенівці. Терористи запустили дрони по цивільним особам", — каже Чаус. Унаслідок ударів 70-річна жителька Семенівки загинула. 45-річна жінка із Городні у важкому стані, її госпіталізували до місцевої лікарні.
- Упродовж доби російські військові 60 разів атакували Чернігівщину, зафіксовано 106 вибухів.