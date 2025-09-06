ОВА: Російські війська 60 разів обстріляли Чернігівську область, є руйнування

Ворог застосував КАБ та FPV-дрони по цивільному населенню області.

Упродовж доби російські військові 60 разів атакували Чернігівщину, зафіксовано 106 вибухів.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"За добу (із 08 год. 5 вересня до 08 год. 6 вересня 2025 року) російські терористи 60 разів обстріляли Чернігівську область. За зведеними даними, зафіксовано 106 вибухів", — ідеться у повідомленні.

Під російськими обстрілами опинилися 22 населені пункти Чернігівщини.

У трьох селах Семенівської громади зафіксовано влучання безпілотників у житлові будинки. У Корюківському районі вранці 5 вересня пошкоджено лінію електропостачання.

По Чернігівщині били "Ланцети", "Молнії", "Герані", також ворог запустив КАБ по прикордонній громаді. Крім того, окупанти здійснили 31 обстріл із FPV-дронів.