ОВА: Російські війська 60 разів обстріляли Чернігівську область, є руйнування

Ворог застосував КАБ та FPV-дрони по цивільному населенню області.

ОВА: Російські війська 60 разів обстріляли Чернігівську область, є руйнування
Фото: В'ячеслав Чаус

Упродовж доби російські військові 60 разів атакували Чернігівщину, зафіксовано 106 вибухів.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"За добу (із 08 год. 5 вересня до 08 год. 6 вересня 2025 року) російські терористи 60 разів обстріляли Чернігівську область. За зведеними даними, зафіксовано 106 вибухів", — ідеться у повідомленні. 

Під російськими обстрілами опинилися 22 населені пункти Чернігівщини.

У трьох селах Семенівської громади зафіксовано влучання безпілотників у житлові будинки. У Корюківському районі вранці 5 вересня пошкоджено лінію електропостачання.

По Чернігівщині били "Ланцети", "Молнії", "Герані", також ворог запустив КАБ по прикордонній громаді.  Крім того, окупанти здійснили 31 обстріл із FPV-дронів. 
﻿
