“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
​Кримські цілі
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
На Херсонщині за добу унаслідок російського терору постраждали двоє людей

Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура області.

На Херсонщині за добу унаслідок російського терору постраждали двоє людей
На Херсонщині через ворожий обстріл спалахнув житловий будинок
Фото: ДСНС

На Херсонщині  унаслідок російських обстрілів за минулу добу поранено двох людей. Пошкоджена інфраструктура.

Про це повідомляє глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2 людини дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу та господарчу споруду.

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Станіслав, Олександрівка, Берислав, Білозерка, Дар'ївка, Антонівка, Молодіжне, Наддніпрянське, Широка Балка, Новокаїри, Бургунка, Львове, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Борозенське, Дніпровське, Кізомис, Розлив, Софіївка, Зимівник, Садове, Нововоронцовка, Новорайськ, Високе, Веселе, Зеленівка, Качкарівка, Козацьке, Крупиця, Микільське, Милове, Новотягинка, Ромашкове, Саблуківка, Токарівка, Червоний Маяк та місто Херсон.

  • Уночі і вранці Росія атакувала Київ ракетами і дронами. Найбільше в столиці постраждав Святошинський район – там є ушкодження не менше чотирьох багатоповерхівок, убито двох людей. Поранених не менше 17. Також будинок пошкоджено в Дарницькому районі.
  • Постраждали й інші області: Полтавська, Сумська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська. 
