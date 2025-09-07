На Херсонщині за добу унаслідок російського терору постраждали двоє людей

На Херсонщині через ворожий обстріл спалахнув житловий будинок

На Херсонщині унаслідок російських обстрілів за минулу добу поранено двох людей. Пошкоджена інфраструктура.

Про це повідомляє глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2 людини дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу та господарчу споруду.

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Станіслав, Олександрівка, Берислав, Білозерка, Дар'ївка, Антонівка, Молодіжне, Наддніпрянське, Широка Балка, Новокаїри, Бургунка, Львове, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Борозенське, Дніпровське, Кізомис, Розлив, Софіївка, Зимівник, Садове, Нововоронцовка, Новорайськ, Високе, Веселе, Зеленівка, Качкарівка, Козацьке, Крупиця, Микільське, Милове, Новотягинка, Ромашкове, Саблуківка, Токарівка, Червоний Маяк та місто Херсон.