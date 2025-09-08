Українська армія повернула контроль над населеним пунктом Зарічне в Донецькій області. Там підняли український прапор.
Повний контроль над селом встановили завдяки 425 окремому штурмовому полку "Скеля", повідомили в Генштабі. Інші деталі поки невідомі.
“Силами 425 окремого штурмового полку “Скеля” повністю взято під контроль село Зарічне”, – повідомив Генштаб вранці 8 вересня.
Зарічне розташоване в Краматорському районі. Судячи з мапи Deep State, росіяни просунулися в Зарічне із Торського 26 серпня.