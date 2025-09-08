У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Армія України звільнила Зарічне Донецької області

Судячи з мапи, росіяни зайшли в це село 26 серпня, під час просування з Торського. 

Збройні Сили звільнили Зарічне Донецької області
Фото: скриншот

Українська армія повернула контроль над населеним пунктом Зарічне в Донецькій області. Там підняли український прапор. 

Повний контроль над селом встановили завдяки 425 окремому штурмовому полку "Скеля", повідомили в Генштабі. Інші деталі поки невідомі.

“Силами 425 окремого штурмового полку “Скеля” повністю взято під контроль село Зарічне”, – повідомив Генштаб вранці 8 вересня. 

Зарічне розташоване в Краматорському районі. Судячи з мапи Deep State, росіяни просунулися в Зарічне із Торського 26 серпня. 


На мапі показано Зарічне з частковою окупацією
Фото: Deep State
На мапі показано Зарічне з частковою окупацією

