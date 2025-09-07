Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Зеленський: Важливо, щоб заяви лідерів, держав та інституцій були продовжені санкціями проти Росії

Президент наголосив, що удари по Україні свідчать про те, що Путін не хоче переговорів і явно ховається від них.

Володимир Зеленський
Фото: ABC News

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості продовження підтримки світових лідерів подальшими санкціями та тарифами, запровадженими проти Росії.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Важливо, що сьогодні є широка реакція партнерів на цей удар. Очевидно, Росія старається завдати болю Україні, і удари більш наглі. Це чітка ознака, що Путін випробовує світ – чи приймуть вони це, чи змиряться. Тому важливо, щоб заяви лідерів, держав, інституцій були продовжені сильними діями – санкціями проти Росії, проти пов’язаних із Росією осіб та сильними тарифами й іншими обмеженнями на торгівлю з Росією. Їхні втрати повинні відчуватись. Саме це переконливо. А також – наша далекобійність", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Владімір Путін не хоче переговорів і явно ховається від них, тож дефіцит бензину в Росії та інші економічні негаразди – логічна відповідь на російські відмови йти на припинення вогню, на зустріч лідерів.
