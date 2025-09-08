“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Партизани зафіксували активне переміщення російської техніки у бік фронту

У складі колони військової техніки також помічені паливні цистерни та автомобілі медиків.

Партизани зафіксували активне переміщення російської техніки у бік фронту
Фото: АТЕШ

Агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували активне переміщення російської військової техніки неподалік селища Кириловське у Ленінградській області РФ у сторону лінії фронту. 

Про це партизанський рух інформує у Telegram.

"Залізницею у бік фронту рухалися дві БМП і один броньований автомобіль "Тайфун-К". Танків у колоні не було. Основу становили дешеві легкові автомобілі, безліч вантажівок та старі УАЗи "буханки", що залишилися ще з часів СРСР. У складі колони також помічені паливні цистерни та автомобілі медиків", — йдеться у повідомленні.

Як зазначають партизани, нещодавня зміна командувача угрупування "Сєвєр" і такі переміщення можуть вказувати на підготовку до активних дій.

Усі дані партизани оперативно передали представникам Сил оборони України.
﻿
