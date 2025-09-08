Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
На Сумщині російські окупанти завдали авіаудару по цивільних, є пошкодження

Росіяни застосували проти мешканців Улянівки БпЛА "Молнія".

На Сумщині російські окупанти завдали авіаудару по цивільних, є пошкодження
Фото: Сергій Пасько

Армія РФ завдала авіаудару безпілотником по селу Улянівка Сумської області, там пошкоджені будинки.

Про це повідомив голова Миколаївської селищної громади Сергій Пасько.

"Сьогодні, 8 вересня 2025 року, ворог здійснив авіаудар за допомогою БпЛА "Молнія" по сел. Улянівка Миколаївської селищної громади. Внаслідок влучання пошкоджені будівлі одного з місцевих домогосподарств", — зазначив Пасько.
