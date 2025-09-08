Унаслідок ударів Росії по Сумщині знеструмлено місто Шостка та Шосткинський район.

Про це повідомило АТ "Сумиобленерго".

"Сьогодні зранку унаслідок ударів армією РФ по критичній інфраструктурі Сумщини знеструмлені м. Шостка та Шосткинський район," - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перерва в розподілі електроенергії тимчасова. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.