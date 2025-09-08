Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
​Кримські цілі
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Унаслідок ударів Росії по Сумщині знеструмлено місто Шостка

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Унаслідок ударів Росії по Сумщині знеструмлено місто Шостка та Шосткинський район. 

Про це повідомило АТ "Сумиобленерго". 

"Сьогодні зранку унаслідок ударів армією РФ по критичній інфраструктурі Сумщини знеструмлені м. Шостка та Шосткинський район," - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перерва в розподілі електроенергії тимчасова. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.
