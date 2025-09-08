Унаслідок ударів Росії по Сумщині знеструмлено місто Шостка та Шосткинський район.
Про це повідомило АТ "Сумиобленерго".
"Сьогодні зранку унаслідок ударів армією РФ по критичній інфраструктурі Сумщини знеструмлені м. Шостка та Шосткинський район," - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що перерва в розподілі електроенергії тимчасова. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.
- Раніше також повідомлялося, що в ніч на 8 вересня Росія також обстріляла один з об’єктів теплогенерації в Київській області.
- Росія почала прицільно атакувати енергетику ще в 2022-му. Тоді в Україні почалися вимушені відключення світла.
- Надзусиллями енергетиків і тепловиків зими 2024–2025 Україна пройшла без серйозних блекаутів, але зима 2026 буде вкрай складною. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Тривожна зима 2026 року".