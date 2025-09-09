​У Дніпрі затримали агента Росії, який готував удари по місту за допомогою GPS-"маячків"

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпрі російського агента, який готував координати для нової серії повітряних атак росіян. Затриманий - місцевий житель, який раніше відбував покарання за розбій, крадіжки та тяжкі тілесні ушкодження.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, основним його завданням був пошук і передача локацій волонтерських фондів та реабілітаційних центрів, де відновлюються поранені воїни Сил оборони.

У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив ще до початку повномасштабної війни, коли перебував у виправній колонії на території тимчасово окупованого Покровського району Донеччини.

"У лютому 2023 року на нього дистанційно «вийшов» співробітник ФСБ і запропонував співпрацю. На той час рецидивіст вже вийшов на волю та повернувся до Дніпра. Після вербування агент почав об’їжджати місцевість на власному авто, де фіксував на телефонну камеру будівлі, біля яких помічав українських військових та волонтерів. Розвідувальну інформацію він відправляв на месенджер куратора у вигляді відміток на гугл-картах з описом позначених об’єктів. У подальшому він мав залишити поблизу них GPS-трекери для наведення російських ракет та ударних дронів", - йдеться в повідомленні.

Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала зрадника. Під час обшуків у нього виявили комп'ютерну техніку, GPS-"маячки" та смартфони із різними сім-картами для законспірованих контактів з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.