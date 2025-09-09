​Кримські цілі
​Кримські цілі
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
ГоловнаСуспільствоВійна

​У Росії знайшли обезголовлене тіло топменеджера компанії з видобутку корисних копалин

За версією, яку озвучили джерела у правоохоронних органах, причиною смерті міг стати суїцид.

​У Росії знайшли обезголовлене тіло топменеджера компанії з видобутку корисних копалин
Ілюстративне фото
Фото: hvylya.net

У Калінінградській області Росії знайшли обезголовлене тіло гендиректора компанії з видобутку корисних копалин і виробництва мінеральних добрив "К-Поташ Сервіс" Олексія Синіцина.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Джерело в правоохоронних органах розповіло, що тіло було без голови, знаходилося під мостом, на ньому було закріплено буксирувальний трос і зафіксовано сліди травмування.

Інформацію про загибель підтвердили у регіональному управлінні Слідчого комітету РФ. За версією, яку озвучили джерела у правоохоронних органах, причиною смерті міг стати суїцид.

Наразі слідчі проводять перевірку та з’ясовують усі обставини інциденту. Остаточні висновки щодо причини смерті можуть з'явитися після завершення експертиз.

Загиблий очолив "К-Поташ Сервіс" у жовтні 2022 року.

Видання пише, що Синіцин став як мінімум 19-й топ-менеджером, який помер у Росії "за загадкових обстави" за останні три з половиною роки.

  • У серпні стало відомо про смерть Дмитра Осипова - голови ради директорів "Уралкалія", та Михайла Кеніна - засновника та головного акціонера ДК "Літак" - найбільшого в Росії забудовника. Причини їхньої смерті залишилися невідомими.
  • У січні 2022 року в елітному селищі Ленінградської області знайшли мертвим 60-річного голову транспортної служби "Газпром інвест" Леоніда Шульмана. 
  • Ще через місяць у московській квартирі знайшли тіла Владислава Аваєва, колишнього віце-президента "Газпромбанку", а також його дружини та дочки. 
  • У липні 2022 року в елітному котеджному селищі біля Фінської затоки знайшли тіло 61-річного Юрія Воронова - гендиректора транспортної компанії "Астра Шиппінг", яка, зокрема, працювала на арктичних підрядах "Газпрому". Він загинув від пострілу в голову.
  • Восени 2022 року випав з вікна Центральної клінічної лікарні Управління справами президента в Москві 67-річний голова ради директорів "Лукойлу" Равіль Маганов. 
  • 66-річний Володимир Некрасов, який прийшов на його місце, помер через рік через "гостру серцеву недостатність". 
  • У березні 2024 року на 54-му році життя помер віце-президент "Лукойлу" Віталій Робертус. Причини та обставини смерті топ-менеджера у компанії не розкрили. 
  • У лютому 2023 року в підмосковному будинку на Рубльово-Успенському шосе було знайдено мертвим В'ячеслава Ровнейка - співвласника бельгійської нафтотрейдингової компанії Nafta (B) N.V. та гендиректор Міжрегіональної паливної спілки. 
  • У жовтні 2024 року в Москві з вікна своєї квартири випав ексзаступник директора "Норільського нікелю" Михайло Рогачов. 
  • У липні 2025 року з 17-го поверху будинку на Рубльовському шосе випав віце-президент "Транснефти" Андрій Бадалов.
  • Також застреленим на віллі в Іспанії було знайдено Сергія Протосеня - колишнього топ-менеджера "Новатека". 
  • У гаражі будинку під Петербургом знайшли мертвим Олександра Тюлякова, топ-менеджера фінансового підрозділу "Газпрому".
  • Павла Пчельникова, директора з комунікацій "Цифрової логістики" (РЖД), знайшли з ознаками суїциду на балконі квартири в Москві. 
  • Засновник "Володимирського стандарту" Павло Антов випав із вікна готелю в Індії
  • Директор корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики Іван Печорін випав з катера під час прогулянки біля російського острова.
  • Випала із вікна після вечірки віце-президентка "Локо-Банку" Крістіна Байкова. 
  • Першого заступника голови "Якутськенерго" Ігоря Шкурка знайшли мертвим у СІЗО Якутська.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies