​У Росії знайшли обезголовлене тіло топменеджера компанії з видобутку корисних копалин

У Калінінградській області Росії знайшли обезголовлене тіло гендиректора компанії з видобутку корисних копалин і виробництва мінеральних добрив "К-Поташ Сервіс" Олексія Синіцина.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Джерело в правоохоронних органах розповіло, що тіло було без голови, знаходилося під мостом, на ньому було закріплено буксирувальний трос і зафіксовано сліди травмування.

Інформацію про загибель підтвердили у регіональному управлінні Слідчого комітету РФ. За версією, яку озвучили джерела у правоохоронних органах, причиною смерті міг стати суїцид.

Наразі слідчі проводять перевірку та з’ясовують усі обставини інциденту. Остаточні висновки щодо причини смерті можуть з'явитися після завершення експертиз.

Загиблий очолив "К-Поташ Сервіс" у жовтні 2022 року.

Видання пише, що Синіцин став як мінімум 19-й топ-менеджером, який помер у Росії "за загадкових обстави" за останні три з половиною роки.