​У Росії знайшли обезголовлене тіло топменеджера компанії з видобутку корисних копалин

У Калінінградській області Росії знайшли обезголовлене тіло гендиректора компанії з видобутку корисних копалин і виробництва мінеральних добрив "К-Поташ Сервіс" Олексія Синіцина.
Про це повідомляє The Moscow Times.
Джерело в правоохоронних органах розповіло, що тіло було без голови, знаходилося під мостом, на ньому було закріплено буксирувальний трос і зафіксовано сліди травмування.
Інформацію про загибель підтвердили у регіональному управлінні Слідчого комітету РФ. За версією, яку озвучили джерела у правоохоронних органах, причиною смерті міг стати суїцид.
Наразі слідчі проводять перевірку та з’ясовують усі обставини інциденту. Остаточні висновки щодо причини смерті можуть з'явитися після завершення експертиз.
Загиблий очолив "К-Поташ Сервіс" у жовтні 2022 року.
Видання пише, що Синіцин став як мінімум 19-й топ-менеджером, який помер у Росії "за загадкових обстави" за останні три з половиною роки.
- У серпні стало відомо про смерть Дмитра Осипова - голови ради директорів "Уралкалія", та Михайла Кеніна - засновника та головного акціонера ДК "Літак" - найбільшого в Росії забудовника. Причини їхньої смерті залишилися невідомими.
- У січні 2022 року в елітному селищі Ленінградської області знайшли мертвим 60-річного голову транспортної служби "Газпром інвест" Леоніда Шульмана.
- Ще через місяць у московській квартирі знайшли тіла Владислава Аваєва, колишнього віце-президента "Газпромбанку", а також його дружини та дочки.
- У липні 2022 року в елітному котеджному селищі біля Фінської затоки знайшли тіло 61-річного Юрія Воронова - гендиректора транспортної компанії "Астра Шиппінг", яка, зокрема, працювала на арктичних підрядах "Газпрому". Він загинув від пострілу в голову.
- Восени 2022 року випав з вікна Центральної клінічної лікарні Управління справами президента в Москві 67-річний голова ради директорів "Лукойлу" Равіль Маганов.
- 66-річний Володимир Некрасов, який прийшов на його місце, помер через рік через "гостру серцеву недостатність".
- У березні 2024 року на 54-му році життя помер віце-президент "Лукойлу" Віталій Робертус. Причини та обставини смерті топ-менеджера у компанії не розкрили.
- У лютому 2023 року в підмосковному будинку на Рубльово-Успенському шосе було знайдено мертвим В'ячеслава Ровнейка - співвласника бельгійської нафтотрейдингової компанії Nafta (B) N.V. та гендиректор Міжрегіональної паливної спілки.
- У жовтні 2024 року в Москві з вікна своєї квартири випав ексзаступник директора "Норільського нікелю" Михайло Рогачов.
- У липні 2025 року з 17-го поверху будинку на Рубльовському шосе випав віце-президент "Транснефти" Андрій Бадалов.
- Також застреленим на віллі в Іспанії було знайдено Сергія Протосеня - колишнього топ-менеджера "Новатека".
- У гаражі будинку під Петербургом знайшли мертвим Олександра Тюлякова, топ-менеджера фінансового підрозділу "Газпрому".
- Павла Пчельникова, директора з комунікацій "Цифрової логістики" (РЖД), знайшли з ознаками суїциду на балконі квартири в Москві.
- Засновник "Володимирського стандарту" Павло Антов випав із вікна готелю в Індії.
- Директор корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики Іван Печорін випав з катера під час прогулянки біля російського острова.
- Випала із вікна після вечірки віце-президентка "Локо-Банку" Крістіна Байкова.
- Першого заступника голови "Якутськенерго" Ігоря Шкурка знайшли мертвим у СІЗО Якутська.