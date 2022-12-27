​"Випав із вікна готелю": В Індії загинув один із найбагатіших депутатів Росії

У поліції вважають, що він учинив самогубство, хоча не виключають, що росіянин міг випасти з балкона випадково.

В Індії після падіння з третього поверху готелю загинув депутат "Єдиної Росії" Павло Антов, який раніше входив до списку Forbes.

Про це повідомляють індійські та російські ЗМІ.

Тіло 65-річного депутата знайшли перед готелем у суботу, 24 грудня. За два дні до цього в тому ж готелі знайшли непритомним із кількома порожніми пляшками вина навколо друга Антова - 61-річного підприємця Володимира Биданова. Пізніше він помер у лікарні. За попередньою інформацією, йому стало зле через надмірну кількість випитого алкоголю.

У поліції вважають, що Антов вчинив самогубство, хоча не виключають, що росіянин міг випасти з балкона випадково.

Видання "Медіазона" пише, що у 2018 році, коли Антов став депутатом, він задекларував дохід у майже 10 мільярдів рублів (приблизно 146 мільйонів доларів за нинішнім курсом), очоливши рейтинг російського Forbes серед держслужбовців та депутатів.

У червні в акаунті Антова у WhatsApp з’явилася сторіз про обстріл російськими військовими житлового будинку в Києві. Тоді постраждали шестеро людей, а один чоловік загинув. У сторіз йшлося: "Щиро кажучи, інакше, ніж терор, це все назвати вкрай складно". Незабаром її видалили, а Антов запевнив, що є прихильником Путіна, патріотом Росії та поділяє цілі так званої "спеціальної військової операції".

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що в Москві загинув голова ради директорів російської нафтової компанії "Лукойл" Равіль Маганов. Він випав із вікна Центральної клінічної лікарні.

У липні в Росії помер гендиректор логістичної компанії "Астра-Шиппінг", яка спеціалізується на підрядах Газпрому. Повідомлялося, що чоловік вчинив самогубство. З початку року це вже четверта смерть топменеджера, безпосередньо пов'язаного з Газпромом. У січні в Ленінградській області знайшли мертвим топменеджера "Газпром інвесту" Леоніда Шульмана, у лютому - заступника директора Єдиного розрахункового центру Газпрому з корпоративної безпеки Олександра Тюлякова. Офіційні версії причин загибелі в обох випадках - також самогубство.

У квітні в Москві знайшли мертвими колишнього віцепрезидента Газпромбанку Владислава Аваєва, його дружину та дочку. За версією слідства, Аваєв застрелив своїх близьких, а потім наклав на себе руки.