З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
Із 25 грудня на Київщині комендантська година також діятиме щодня з 23:00 по 5:00
Із 25 грудня на Київщині комендантська година також діятиме щодня з 23:00 по 5:00
Росія готується до масованого удару по Україні, Сили оборони готові, – Гуменюк
Росія готується до масованого удару по Україні, Сили оборони готові, – Гуменюк
Чорноморський флот став береговою обороною, - Буданов
Чорноморський флот став береговою обороною, - Буданов
Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, ще через тиждень в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів
Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, ще через тиждень в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів
Нова амбасадорка України до Болгарії ніколи не мала дипломатичного досвіду, – "Європейська правда"
Нова амбасадорка України до Болгарії ніколи не мала дипломатичного досвіду, – "Європейська правда"
Військові 108-го гірсько-штурмового батальйону провели штурм позицій і взяли в полон 10 окупантів
Військові 108-го гірсько-штурмового батальйону провели штурм позицій і взяли в полон 10 окупантів
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
ГоловнаСвіт

Невідомі сплюндрували у Белграді мурал з Лесею Українкою

Цей акт вандалізму поширює ненависницькі сигнали. 

Невідомі сплюндрували у Белграді мурал з Лесею Українкою
Фото: Сербська культурна спілка “Крокодил”

У столиці Сербії Белграді невідомі обмалювали літерами Z мурал з Лесею Українкою.

Про це повідомила сербська культурна спілка “Крокодил”.

На малюнку невідомі написали літери Z, які РФ використовує як символ агресії проти України, а також написи сербською: “Це Сербія!”, “Тут такому не місце!” і “Тут нацизму немає”.

У культурній спілці закликали сербську владу відреагувати на “акт вандалізму, який поширює ненависницькі й праворадикальні сигнали та непрямим чином загрожує безпеці громадян”. 

Також у організації наголосили, що Українка не має стосунку до нацизму.

Нагадаємо, російські загарбники знищили мурал "Мілана" на проспекті Миру, 101 в Маріуполі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також