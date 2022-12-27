Невідомі сплюндрували у Белграді мурал з Лесею Українкою

У столиці Сербії Белграді невідомі обмалювали літерами Z мурал з Лесею Українкою.

Про це повідомила сербська культурна спілка “Крокодил”.

На малюнку невідомі написали літери Z, які РФ використовує як символ агресії проти України, а також написи сербською: “Це Сербія!”, “Тут такому не місце!” і “Тут нацизму немає”.

У культурній спілці закликали сербську владу відреагувати на “акт вандалізму, який поширює ненависницькі й праворадикальні сигнали та непрямим чином загрожує безпеці громадян”.

Також у організації наголосили, що Українка не має стосунку до нацизму.

Нагадаємо, російські загарбники знищили мурал "Мілана" на проспекті Миру, 101 в Маріуполі.