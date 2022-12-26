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У Сербії десятки людей отруїлися аміаком після сходження з рейок вантажного поїзда

"Витік аміаку спричинив 51 випадок отруєння".

У Сербії десятки людей отруїлися аміаком після сходження з рейок вантажного поїзда
Ілюстративне фото
Фото: izi.ua

Десятки людей потрапили до лікарні з отруєнням у Сербії після того, як поїзд, який перевозив аміак, зійшов із рейок.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Інцидент стався ввечері 25 грудня на південному сході Сербії.

"Витік аміаку спричинив 51 випадок отруєння", - повідомив Владан Васич, мер міста Пірота, де сталася аварія.

За даними Міністерства внутрішніх справ, аварія призвела до "витоку (аміаку) і розсіювання великої кількості газу в атмосферу".

За словами офіційних осіб, поїзд із 20 вагонів перевозив токсичні матеріали із сусідньої Болгарії.

Нагадаємо, в березні на хімпідприємстві "Сумихімпром", розташованому на околицях міста Суми, стався витік аміаку. Радіус зони ураження складає від 2,5 до 5 кілометрів.

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