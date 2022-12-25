МЗС України готується офіційно поставити питання права Росії бути членом ООН і Радбезу

У міністерстві переконані, що РФ такого права не має.

Західні партнери України обережно ставляться до теми денуклеаризації Росії, але про це починають говорити.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у ефірі телемарафону.

"В принципі ідея зараз все більше, поки що дуже обережно, але раніше ця тема була табу взагалі, а зараз уже починають говорити, а, власне, що буде з Росією? А, власне, якою буде Росія з точки зору географії, з точки зору армії, з точки зору володіння ядерною зброєю?" – зазначив він.

Кулеба вважає, що можна про це говорити, це абсолютно логічне запитання.

"Ми в міністерстві закордонних справ ставимо більше питань, і завтра ми офіційно виступимо з позицією. У нас запитання дуже просте – чи має право Росія залишатися постійним членом Ради безпеки ООН і Організації Обʼєднаних Націй загалом?" – зазначив він.

Кулеба додав, що МЗС має переконливу і аргументовану відповідь: ні, не має.

Нагадаємо, Росія має право вето в Раді безпеки ООН, що дозволяє їй блокувати будь-які рішення, які їй не подобається. Докладно про маніпуляції РФ у Радбезі читайте в матеріалі на LB.ua.