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МЗС України готується офіційно поставити питання права Росії бути членом ООН і Радбезу

У міністерстві переконані, що РФ такого права не має. 

МЗС України готується офіційно поставити питання права Росії бути членом ООН і Радбезу
Фото: EPA/UPG

Західні партнери України обережно ставляться до теми денуклеаризації Росії, але про це починають говорити. 

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у ефірі телемарафону.

"В принципі ідея зараз все більше, поки що дуже обережно, але раніше ця тема була табу взагалі, а зараз уже починають говорити, а, власне, що буде з Росією? А, власне, якою буде Росія з точки зору географії, з точки зору армії, з точки зору володіння ядерною зброєю?" – зазначив він.

Кулеба вважає, що можна про це говорити, це абсолютно логічне запитання.

"Ми в міністерстві закордонних справ ставимо більше питань, і завтра ми офіційно виступимо з позицією. У нас запитання дуже просте – чи має право Росія залишатися постійним членом Ради безпеки ООН і Організації Обʼєднаних Націй загалом?" – зазначив він. 

Кулеба додав, що МЗС має переконливу і аргументовану відповідь: ні, не має.

Нагадаємо, Росія має право вето в Раді безпеки ООН, що дозволяє їй блокувати будь-які рішення, які їй не подобається. Докладно про маніпуляції РФ у Радбезі читайте в матеріалі на LB.ua. 

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