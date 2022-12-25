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Усі цілі візиту Зеленського до США були "вражені на 100%", – Кулеба

Зокрема, питання передачі Україні арештованих російських активів. 

Усі цілі візиту Зеленського до США були "вражені на 100%", – Кулеба
Фото: ОПУ

Усі цілі візиту президента України Володимира Зеленського до США "були вражені на 100%" з ефективністю "один до одного".

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у ефірі телемарафону. 

"Це дійсно, на моїй памʼяті, був унікальний візит... Уперше нам нічого не довелося додатково просити американців у плані програми візиту. Вони самі зробили все по-максимуму", – сказав він.

На його погляд, це свідчить, що не лише Україні був потрібен цей візит, але й Америка зробила все, щоб привітати президента України і показати, якого сильного союзника і друга має держава. 

Однією з "вражених цілей" Кулеба назвав дозвіл передати заарештовані російські гроші на потреби в Україні. Цю поправку внесли до законодавства. 

Міністр додав, що за результатами зустрічі ясно, що вся потрібна зброя буде – це лише питання часу. 

"А чому не можна надати її одразу – тому що є псизологічні, логістичні і політичні причини. Але з цими причинами можна працювати, і ми будемо працювати", – запевнив він. 

Нагадаємо, що 22 грудня президент Володимир Зеленський перебував у США із першим закордонним візитом за час повномасштабного вторгнення. Він провів двосторонні переговори з президентом Джо Байденом і виступив перед Конгресом

Під час візиту Зеленського США оголосили новий пакет допомоги українцям вартістю в $1,8 млрд, до складу якого увійшли системи протиповітряної оборони Patriot. 

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