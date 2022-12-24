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Путін уже програв війну, як Гітлер у 1943 році, – Тіммерманс

Тіммерманс запевняє, що Росія зараз є повним ізгоєм на міжнародній арені.

Путін уже програв війну, як Гітлер у 1943 році, – Тіммерманс
Фото: EPA/UPG

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс вважає, що президент Росії Володимир Путін перебуває в тому ж становищі, що й нацистський диктатор Адольф Гітлер у 1943 році – коли він уже програв війну, але вона ще далека від завершення.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на інтерв’ю Тіммерманса виданню Nieuwsblad.

"Росія зараз є повним ізгоєм на міжнародній арені. Санкції кусаються сильно - смію стверджувати. Війна коштує дуже багато грошей. І Путін вже програв. Він помилився щодо стійкості українців. Тому що ніхто більше не наважується говорити йому повну правду, зокрема й про стан його армії, яка була розвалена корумпованими офіцерами", – сказав віцепрезидент Єврокомісії.

Він нагадав, що Гітлер також програв війну наприкінці 1943 року, та вона тривала ще два роки.

"Путін може ще дуже довго чинити багато хаосу. Звідси – бомбардування енергетичної інфраструктури (України) з наміром довести людей до таких злиднів, щоб мільйони приїхали до Європи… Він (президент РФ) використовує енергетику, а також міграцію як зброю проти нас, тому що знає, що ми вразливі в цих двох питаннях і можемо бути роз'єднані, сподіваючись, що політичні сили, в які він вкладав протягом багатьох років, отримають більше політичної влади в державах-членах", – вважає Тіммерманс.

На думку віцепрезидента Єврокомісії, єдине, що здатне змінити курс Росії – це усвідомлення того, що Захід не здається незалежно від подій на полі бою.

"Щойно Путін і Лавров почнуть думати, що на фронті (проти РФ) з'являються тріщини, вони зможуть протриматися ще довше", – закликав він.

Політик упевнений, що європейці повинні тримати фронт з американцями і продовжувати підтримувати Україну фінансово і військово.

Нагадаємо, 21 грудня Володимир Зеленський відбув до Вашингтона, де мав двосторонні переговори з президентом США Джо Байденом і виступ перед Конгресом. 

Володимир Зеленський подякував американцям за підтримку і закликав продовжувати її, аби демократія перемогла. 

На відкритій для преси частині переговорів з Володимиром Зеленським Джо Байден запевнив народ України у підтримці.

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