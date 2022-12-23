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Порошенко показав роботу волонтерської пекарні у Херсоні

Команда планує випікати 600 кг хліба за зміну.

Порошенко показав роботу волонтерської пекарні у Херсоні
Фото: eurosolidarity.org

У Херсоні волонтерська пекарня почала випікати перший хліб. Про це повідомив Петро Порошенко. Він також оприлюднив на своїй сторінці у Facebook світлини та відео перших паляниць.   

«Ми з Мариною Порошенко радіємо, що закупили і поставили нове обладнання для пекарні, генератор, який надає їй автономну електроенергію і забезпечили пекарню борошном, цукром, дріжджами. Наша команда планує випікати тут не менше 600 кг свіжого хліба за зміну. Ми вже звернулися до місцевої влади за перепустками, щоб працювати і в комендантську годину. Ми також привезли потужний генератор, який забезпечує і роботу пекарні, і систему для очищення води», – нагадав експрезидент. 

У Миколаєві, за словами Порошенка, працює кілька таких систем. А також раніше була передана мобільна котельня.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко повідомляв, що з волонтерами кілька тижнів тому відправив у Херсон сучасне обладнання для пекарні, а також потужний генератор. Але влада намагалася перешкодити  роботі волонтерської пекарні та  гуманітарного намету, де містяни можуть зігрітися і зарядити свої телефони.

Хліб будуть роздавати херсонцям безкоштовно, частина продукції призначена для військових. Зараз хліб у Херсон привозять з інших міст.  

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