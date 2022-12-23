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"Багато гучних заяв при перевірці виявляються лише заявами", – у НАБУ прокоментували дані про "зарплати в конвертах" нардепів

Керівник головного підрозділу детективів зазначив, що при перевірці деталей не надають. 

"Багато гучних заяв при перевірці виявляються лише заявами", – у НАБУ прокоментували дані про "зарплати в конвертах" нардепів
Фото: Укрінформ

Керівник головного підрозділу детективів Андрій Калужинський прокоментував дані про те, що деяким народним депутатам можуть платити "в конвертах" за ухвалення чи не ухвалення рішень. 

У інтервʼю ZN.UA він розповів, що при перевірці дуже часто такі публічні заяви насправді є піаром.

"Я не можу казати про конкретні прізвища, але якщо казати загалом, то багато гучних заяв при перевірці виявляються лише заявами. На кшталт, мовляв, я знаю, що десь там хтось комусь щось дає. От і вся інформація. Дуже схоже на те, коли бабусі обговорюють новини на лавці", – зазначив він.

Водночас керівник головного підрозділу детективів зазначив, що даними про це можуть володіти інші особи в НАБУ, наприклад, раніше про "зарплату в конвертах" говорив тодішній директор Бюро Артем Ситник. 

На питання про те, чи таке можливо, щоб Ситник був у курсі таких справ, а керівник головного підрозділу детективів – ні, він сказав: "Теоретично – може бути, тому що в нас є підрозділи, які мені не підпорядковуються. Я ж кажу про тих людей, які говорять, що знають: хтось комусь передає. Коли їм ставиш запитання: коли, де, кому і за яких обставин та чи готові сприяти, вони починають «кліпати очима». Дуже часто такі публічні заяви насправді є лише піаром".

Керівник головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський прокоментував дані про те, що деяким народним депутатам можуть платити "в конвертах" за ухвалення чи не ухвалення рішень. 

У інтервʼю ZN.UA він розповів, що при перевірці дуже часто такі публічні заяви насправді є піаром.

"Я не можу казати про конкретні прізвища, але якщо казати загалом, то багато гучних заяв при перевірці виявляються лише заявами. На кшталт, мовляв, я знаю, що десь там хтось комусь щось дає. От і вся інформація. Дуже схоже на те, коли бабусі обговорюють новини на лавці", – зазначив він.

Водночас керівник головного підрозділу детективів зазначив, що даними про це можуть володіти інші особи в НАБУ, наприклад, раніше про "зарплату в конвертах" говорив тодішній директор Бюро Артем Ситник

На питання про те, чи таке можливо, щоб Ситник був у курсі таких справ, а керівник головного підрозділу детективів – ні, він сказав: "Теоретично – може бути, тому що в нас є підрозділи, які мені не підпорядковуються. Я ж кажу про тих людей, які говорять, що знають: хтось комусь передає. Коли їм ставиш запитання: коли, де, кому і за яких обставин та чи готові сприяти, вони починають «кліпати очима». Дуже часто такі публічні заяви насправді є лише піаром".

У жовтні 2021 року тодішній керівник НАБУ Артем Ситник говорив, що Бюро розслідує десятки заяв щодо зарплати в конвертах для депутатів. 

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