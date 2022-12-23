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Маркарова пояснила, що саме профінансують $45 млрд американської допомоги Україні

Ця сума включена до федерального бюджету США.

Маркарова пояснила, що саме профінансують $45 млрд американської допомоги Україні
Фото: facebook/Оксана Маркарова

Посол України в США Оксана Маркарова пояснила що саме профінансують 45 млрд доларів американської допомоги Україні.

Вона зазначила, що ця сума включена до федерального бюджету США. У четвер Сенат затвердив зведений закон про бюджет США на 2023 рік (OMNIBUS), що передбачає  у казні американців $1,7 трлн.

“Частиною OMNIBUS є Закон про додаткове фінансування Україні на 2023 рік (The Ukraine Supplemental Appropriations Act, 2023), який передбачає виділення $45 млрд Україні, що на 7,3 млрд доларів США більше, ніж містив первинний бюджетний запит Адміністрації Президента США до Конгресу”, – зазначає Маркарова.

Палата представників Конгресу має проголосувати за бюджет у п'ятницю,23 грудня. До кінця дня президент Джо Байден має його підписати – це ранок суботи в Європі.

Закон про додаткове фінансування України передбачає:

  • 28,4 млрд військової допомоги,
  • 13,37 млрд економічної допомоги,
  • 4,92 млрд гуманітарної допомоги.

Військова допомога включає, зокрема:

  • 9 млрд – у рамках Ініціативи надання безпекової допомоги Україн на забезпечення українських військових усім необхідним, 
  • 11,88 млрд на поповнення американських запасів обладнання, що надіслано до України через президентську програму drawdown,
  • майже 7 млрд доларів – на роботу Європейського командування військ США, що пов’язана з Україною.

Нагадаємо, у Конгресі США також підтримали поправку сенатора-республіканця Ліндсі Грема про арешт російських активів і передачу їх Україні.

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