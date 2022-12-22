До суду скерували справу проти нардепа Трухіна за спробу підкупу патрульних

Він хотів "тихенько піти в ліс" в обмін на 150 000 невизначених грошових одиниць.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти народного депутата Олександра Трухіна. Його обвинувачують у спробі підкупу патрульних поліцейських.

У серпні 2021 року нардеп пропонував правоохоронцям хабар у розмірі 150 000 невизначених грошових одиниць за безперешкодне залишення місця ДТП. Прізвища депутата в пресслужбі САП не називають, але надані деталі дозволяють зʼясувати, що це саме Трухін.

"7 вересня 2022 року йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369 КК України", – нагадали в прокуратурі.

28 вересня завершено слідство та відкрито матеріали стороні захисту на ознайомлення.

Трухін обвинувачується за ч. 1 ст. 369 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 1000 (17 000 грн) до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Аварія за участі депутата "Слуги народу" трапилася на Бориспільській трасі 23 серпня 2021 року. Постраждали шестеро осіб, зокрема і двоє дітей та голова Комітету арбітрів Федерації футболу України. Низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що за кермом Audi, яка врізалася в Ford (той, своєю чергою, влетів у Daewoo), був Трухін, однак потім цю інформацію видалили.

2 жовтня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що у справі ДТП народного депутата Олександра Трухіна нічого не замовчується. 1 лютого "Українська правда" опублікувала відео з ДТП за участі народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з очільником МВС Денисом Монастирським.

Після публікації відео журналістами очільник фракції Давид Арахамія закликав його самостійно вийти зі складу фракції. Арахамія сказав, що він із колегами чекав "офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП".

МВС також оприлюднило заяву після публікації журналістами відео. В міністерстві заявили, що "всі намагання представляти суть справи так, що нібито народний депутат України О. Трухін про щось намагався «домовитись» із Міністром внутрішніх справ України, не відповідають дійсності".

2 лютого 2022 Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Тільки 7 вересня Трухін попросив припинити його повноваження як члена фракції. Після оголошення підозри в вересні цього року Трухіну обрали запобіжний захід у вигляді 49, 6 тисяч гривень.