Симороз назвав "вибачення" Шуляк "огидним фарсом і знущанням"

"Шуляк банально не розуміє за що їй треба вибачитися. Більше того, вона навіть не згадує по імені того, перед ким нібито "вибачається", - обурився військовий.

Український військовий Олег Симороз назвав вибачення перед ним лідерки партії "Слуга Народу" Олени Шуляк "огидним фарсом і знущанням".

Про це йдеться в дописі Симороза у Facebook.

"По-перше, з'явилося воно на шостий день і лише після величезного скандалу та коли народні депутати "слуги" почали писати через неї заяви на вихід з партії, головою якої вона є. По-друге, почала прикриватися передовою, що максимально бридко й цинічно, бо де передова, а де Шуляк, думаю всім зрозуміло", - написав військовий.

За словами бійця, він "мало не заплакав від її "жертовності", коли депутатка повідомила про пожертву на армію в розмірі 130 млн грн.

Також Симороз відреагував на той факт, що Шуляк не вказала в дописі, перед ким вибачається.

"Ну й вишенькою на тортику є та частина тексту, яка нібито має вважатися самим "вибаченням" - "ЯКЩО я чимось його образила". Тобто Шуляк банально не розуміє за що їй треба вибачитися. Більше того, вона навіть не згадує по імені того, перед ким нібито "вибачається", - обурився військовий.

Симороз наголосив, що не приймає такі вибачення і звернувся до Президента Володимира Зеленського із закликом позбутися Шуляк та ветувати законопроєкт №5655.

Нагадаємо, днями важкопоранений військовий Олег Симороз оприлюднив допис, у якому розповів, що лідерка "Слуги Народу" увірвалася до госпіталю, де він лікується, аби з'ясувати стосунки через законопроєкт про реформування сфери містобудування. Симороз критикував цей документ, назвавши його антинародним, а Шуляк - "лобісткою будівельної мафії".

19 грудня народна депутатка і заступниця голови фракції Галина Янченко написала заяву про вихід з партії "Слуга Народу", заявивши, що перебувати в одній партії з Оленою Шуляк означає толерувати її огидну поведінку.

20 грудня Шуляк оприлюднила допис, у якому спробувала вибачитися перед бійцем, не вказавши в пості ані його імені, ані причини інциденту.