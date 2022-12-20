Іран має негайно припинити військову підтримку Росії, – Боррель

Крім того, ЄС продовжуватиме працювати з Іраном над відновленням іранської ядерної угоди 2015 року.

Необхідно негайно припинити військову підтримку Москви з боку Тегерану, повідомив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель у Twitter після зустрічі із главою МЗС Ірану.

"Давно назріла зустріч у Йорданії з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Амір-Абдоллахіяном на тлі погіршення відносин між Іраном та ЄС. Наголосив на необхідності негайно припинити військову підтримку Росії та внутрішні репресії в Ірані", – написав Боррелль.

Він також зазначив, що ЄС продовжуватиме працювати з Іраном над відновленням іранської ядерної угоди 2015 року на основі Віденських домовленостей.

Нагадаємо, США вважають, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш піддався тиску з боку РФ і тому не направив до України офіційних осіб для перевірки використання Росією іранських безпілотників.

Нещодавно керівництво ООН отримало листи від України, Франції, Німеччини, Великобританії та США щодо необхідності перевірити інформацію про передачу Іраном безпілотників Росії. Передача безпілотників суперечить резолюції Ради Безпеки ООН.

Раніше повідомлялось, що Російська Федерація поновила удари по Україні іранськими дронами-камікадзе Shahed завдяки новій партії, але використовує їх ощадливіше.