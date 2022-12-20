ООН вивчить інформацію про передачу Іраном дронів до РФ

Листи надійшли від України, Франції, Німеччини, Великобританії та США.

Керівництво ООН отримало листи від України, Франції, Німеччини, Великобританії та США щодо необхідності перевірити інформацію про передачу Іраном безпілотників Росії.

Про це заявила на засіданні Радбезу 19 грудня заступниця Генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, пише Укрінформ.

Передача безпілотників суперечить резолюції Ради Безпеки ООН

“У своїх листах п'ять країн також звернулися з проханням здійснити інспекцію”, – зазначила вона.

Дікарло додала, що представник Ірану заперечує постачання дронів росіянам, а “РФ висловила серйозне занепокоєння щодо запитів цих держав-членів”.

За її словами, секретаріат вивчає наявну інформацію.

Додамо, у жовтні постійний представник України при ООН Сергій Кислиця надіслав лист до Генерального секретаря Антоніу Гутерреша та членів Ради Безпеки з проханням направити в нашу країну експертів для інспекції використання дронів.

Він зауважив, що безпілотні літальні апарати серії Mohajer і Shahed, передані з Ірану в росію, підпадають під заборонену резолюцією 2231 РБ ООН зброю, оскільки мають дальність польоту, що дорівнює або перевищує 300 кілометрів.

Крім того, БПЛА серії Mohajer виробляються компанією Qods Aviation, яку внесено до чорного списку санкцій ООН, її активи підлягають замороженню всіма країнами.

На засіданні Ради Безпеки 26 жовтня більшість країн-членів Радбезу у своїх виступах підтримали проведення розслідування експертами ООН використання Росією іранських дронів проти цивільного населення та інфраструктури України.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що Російська Федерація поновила удари по Україні іранськими дронами-камікадзе Shahed завдяки новій партії, але використовує їх ощадливіше.