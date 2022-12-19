Перебої з теплопостачанням можуть виникнути в 144 житлових будинках Києва, - Кличко

Через російські обстріли у Києві застосовані значні обмеження електроенергії. У зв'язку із цим без стабільного електропостачання залишаються 10 котелень столиці.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
“В результаті цього перебої з теплопостачанеям можуть виникнути в 144 житлових будинках міста”, - повідомив він.
Мер Києва повідомив адреси пунктів обігріву, котрі розташовані найближче до будинків, де можуть бути проблеми з теплом.
Дарницький район
- Школа І-ІІІ ступенів № 280, вул.Євгена Харченка 23Б
- Навчально-науковий Інститут N3
- Національної Академії Внутрішніх Справ, вул.Колекторна, 4 (намет)
Святошинський район
- Територіальний центр, вул.Жмеринська,22а
- Середня загальноосвітня школа №215, вул.Жмеринська, 20.
- Середня загальноосвітня школа №253, вул.Жмеринська, 34.
- Спеціалізована школа №76 вул.Жмеринська, 8
Шевченківський район
- Школа №82, вул. Шпака, 4
- Заклад дошкільної освіти №488, вул. Капніст, 10
- Школа №102, вул. Шулявська 10-12
- Фаховий коледж «Універсум», пров. Політехнічний, 3-А
Солом’янський район
- Школа №69, вул. Донецька, 25
- Школа № 64, вул. Ушинського, 32
- Школа №43, вул. Преображенська, 17
- Ліцей №144, просп. Лобановського, 6
Крім того, у Києві будуть розгорнуті додаткові пункти обігріву за адресами вул. Шпака, 2, просп. Повітрофлотський, 41 (намет) та на розі вулиць Жмеринської та Бетховена.
Кличко наголосив, що всі понад 430 розгорнутих в місті пунктів обігріву працюють цілодобово, і кияни, в разі потреби, можуть до них звертатися.
Як раніше повідомлялось, сьогодні, 19 грудня, графіки відключень електроенергії у Києві не працюють. Через російські атаки в столиці практично повністю відключають усі три групи водночас.
Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну, зокрема Київ та Київщину, кількома десятками баражуючих боєприпасів. Оголошена в столиці та в області близько другої години ночі повітряна тривога тривала майже до шостої ранку.
Окупанти випустили по Києву 23 безпілотники “Shahed”. Сили Протиповітряної оборони збили 18 із них. Уламками пошкодило проїжджу частину у Солом’янському районі, а також вікна багатоповерхівки у Шевченківському районі. Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.