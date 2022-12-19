Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
На Київщині працює ППО, атака дронів триває, – Кулеба (оновлено)
На Київщині працює ППО, атака дронів триває, – Кулеба (оновлено)
В Укренерго попередили про значний дефіцит електроенергії у понеділок
В Укренерго попередили про значний дефіцит електроенергії у понеділок
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
Ворожі дрони влучили в об’єкт критичної інфраструктури Києва, жертв немає (оновлено)
Ворожі дрони влучили в об’єкт критичної інфраструктури Києва, жертв немає (оновлено)
На Вінничині пролунали вибухи
На Вінничині пролунали вибухи
Росія готується до нового наступу на Україну, а Шойгу намагається вдавати ефективного військового, - ISW
Росія готується до нового наступу на Україну, а Шойгу намагається вдавати ефективного військового, - ISW
В небі над Миколаївщиною – ворожі безпілотники, – голова ОВА
В небі над Миколаївщиною – ворожі безпілотники, – голова ОВА
ГоловнаСуспільствоВійна

Перебої з теплопостачанням можуть виникнути в 144 житлових будинках Києва, - Кличко

Всі понад 430 розгорнутих в Києві пунктів обігріву працюють цілодобово.

Перебої з теплопостачанням можуть виникнути в 144 житлових будинках Києва, - Кличко
Фото: Главком

Через російські обстріли у Києві застосовані значні обмеження електроенергії. У зв'язку із цим без стабільного електропостачання залишаються 10 котелень столиці. 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“В результаті цього перебої з теплопостачанеям можуть виникнути в 144 житлових будинках міста”, - повідомив він. 

Мер Києва повідомив адреси пунктів обігріву, котрі розташовані найближче до будинків, де можуть бути проблеми з теплом.

Дарницький район

  • Школа І-ІІІ ступенів № 280, вул.Євгена Харченка 23Б
  • Навчально-науковий Інститут N3 
  • Національної Академії Внутрішніх Справ, вул.Колекторна, 4 (намет)

Святошинський район

  • Територіальний центр, вул.Жмеринська,22а
  • Середня загальноосвітня школа №215, вул.Жмеринська, 20.
  • Середня загальноосвітня школа №253, вул.Жмеринська, 34.
  • Спеціалізована школа №76 вул.Жмеринська, 8

Шевченківський район

  • Школа №82, вул. Шпака, 4
  • Заклад дошкільної освіти №488, вул. Капніст, 10 
  • Школа №102, вул. Шулявська 10-12
  • Фаховий коледж «Універсум», пров. Політехнічний, 3-А

Солом’янський район 

  • Школа №69, вул. Донецька, 25
  • Школа № 64, вул. Ушинського, 32
  • Школа №43, вул. Преображенська, 17
  • Ліцей №144, просп. Лобановського, 6

Крім того, у Києві будуть розгорнуті  додаткові пункти обігріву за адресами вул. Шпака, 2, просп. Повітрофлотський, 41 (намет) та на розі вулиць Жмеринської та Бетховена.

Кличко наголосив, що всі понад 430 розгорнутих в місті пунктів обігріву працюють цілодобово, і кияни, в разі потреби, можуть до них звертатися.

Як раніше повідомлялось, сьогодні, 19 грудня, графіки відключень електроенергії у Києві не працюють. Через російські атаки в столиці практично повністю відключають усі три групи водночас.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну, зокрема Київ та Київщину, кількома десятками баражуючих боєприпасів. Оголошена в столиці та в області близько другої години ночі повітряна тривога тривала майже до шостої ранку.

Окупанти випустили по Києву 23 безпілотники “Shahed”. Сили Протиповітряної оборони збили 18 із них. Уламками пошкодило проїжджу частину у Солом’янському районі, а також вікна багатоповерхівки у Шевченківському районі. Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також