В Україну прибув міністр оборони Болгарії Дімітр Стоянов.

Про це у своєму Twitter повідомив глава Міноборони України Олексій Резніков.

Резніков подякував Стоянову за рішення Болгарії надати нашій державі допомогу у сфері безпеки.

Також очільник Міноборони висловив сподівання на подальший розвиток оборонного співробітництва обох держав.

Нагадаємо, раніше міністр економіки та промисловості Болгарії Нікола Стоянов повідомляв, що у межах військової допомоги Київ отримає від Софії "стрілецьку зброю та деякі боєприпаси".

Раніше у Болгарії пояснили, чому його не можуть надати нашій державі комплекси С-300.