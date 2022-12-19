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В Україну прибув міністр оборони Болгарії

З українським колегою Олексієм Резніковим обговорили оборонне співробітництво.

В Україну прибув міністр оборони Болгарії
Фото: Twitter/ Oleksii Reznikov

В Україну прибув міністр оборони Болгарії Дімітр Стоянов.

Про це у своєму Twitter повідомив глава Міноборони України Олексій Резніков.

Резніков подякував Стоянову за рішення Болгарії надати нашій державі допомогу у сфері безпеки.

Також очільник Міноборони висловив сподівання на подальший розвиток оборонного співробітництва обох держав.

Нагадаємо, раніше міністр економіки та промисловості Болгарії Нікола Стоянов повідомляв, що у межах військової допомоги Київ отримає від Софії "стрілецьку зброю та деякі боєприпаси".

Раніше у Болгарії пояснили, чому його не можуть надати нашій державі комплекси С-300.

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