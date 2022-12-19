Пожежа в окупованому Маріуполі забрала життя двох людей, п'ятеро з опіками перебувають у лікарні

Нещодавно в тимчасово окупованому росіянами Маріуполі від пожежі загинуло двоє людей.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, ще п'ятеро осіб перебувають у лікарні зі серйозними опіками.

"Причина проста - електропроводка. Знов - вже не новина. Гірше інше - люди загинули через те, що МНС "ДНР" приїжджає подивитись на пожежу, а не для її приборкання", підкреслив Андрющенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в місті почалася епідемія грипу. Також жителі чекають у довгих чергах, щоб отримати теплу їжу.