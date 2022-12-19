Росіяни не очікували боєприпасів з дрона з такою вагою, - Кім щодо заяв окупантів про "ядерну зброю"

Російські окупанти заявили, що ЗСУ нібито застосували на Кінбурнській косі на Миколаївщині "тактичну ядерну зброю". Насправді йшлося про звичайні боєприпаси, які використовують військові з дронів.

Про це розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, повідомляє Liga.

За його словами, заяви окупантів про те, що ЗСУ нібито вдарили по ворожих позиціях на Кінбурнській косі тактичною ядерною зброєю, звучать смішно. Відповідні повідомлення окупантів з'явились 18 грудня.

"Це дійсно смішно. Тому що це 9-кілограмовий термобаричний боєприпас, який допрацьований. Це звичайний боєприпас, яким працюють військові, скажімо так. Але росіяни настільки не очікували, що це буде з дрона така вага і на таку відстань, то вони цю паніку і підняли. Бо на відео воно виглядає доволі серйозно. Але насправді це розробки наших волонтерів, які допрацювали дещо", – сказав Кім.

Нагадаємо, що 22 листопада Кім сказав, що для повної деокупації Миколаївської області потрібно звільнити три населених пункти на Кінбурнській косі.

Також Кім сказав, що із мешканцями захопленої російськими військами Кінбурнської коси немає зв'язку вже понад чотири місяці.

На думку експертів, звільнення Кінбурнської коси дозволить Україні контролювати виходи до низки портів, збільшити військово-морську активність та потенційно провести переправу на лівий берег Дніпра.