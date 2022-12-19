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П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство

Підозрювані проходять військову службу в підрозділі російських збройних сил "Государственный авиационный научно-испытательный центр 929 ГЛИЦ ВВС ВС РФ".

П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство

Перед судом постануть п'ять колишніх офіцерів Державного науково-випробувального центру ЗСУ, який звинувачують у державній зраді та дезертирстві.

Про це повідомили в пресслужбі Спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

 Серед підозрюваних - старший офіцер заступник начальника тилу, начальник відділення артилерії управління забезпечення навчань військ, старший інженер-випробувач відділення наукових досліджень і випробувань, начальник служби інженерно-авіаційної служби та начальник служби безпеки польотів – старший льотчик-випробувач.

"Встановлено, що у 2014 році, під тимчасової окупації території АР Крим та м. Севастополя РФ, колишні офіцери, зрадивши Військовій присязі на вірність українському народу, відкрито відмовились виконувати обов'язки військової служби у Збройних силах України, зокрема, наказ про перебазування Державного науково-випробувального центру Збройних сил України з території АР Крим до місця тимчасового базування та, перейшовши на бік ворога, вступили на службу до лав Збройних сил РФ, чим вчинили дезертирство та державну зраду", - розповіли в прокуратурі.

До сьогодні підозрювані проходять військову службу в підрозділі російських збройних сил "Государственный авиационный научно-испытательный центр 929 ГЛИЦ ВВС ВС РФ".

Оскільки зловмисники переховуються на тимчасово окупованій території України, досудове розслідування у кримінальних провадженнях провели в порядку спеціального досудового розслідування (in absentia).

Нагадаємо, днями працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю з Лиману Донецької області, який після російського вторгнення почав працювати на окупантів.

Нещодавно СБУ затримала енергетика-колаборанта, який знеструмив частину Донеччини.

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