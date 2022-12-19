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У Чорному морі сьогодні жодного носія "Калібрів"

У Середземному морі зафіксована присутність п'яти ракетоносіїв.

У Чорному морі сьогодні жодного носія "Калібрів"
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

На бойовому чергуванні у Чорному морі Росія тримає до восьми кораблів, серед них відсутні носії ракет типу "Калібр".

Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомляють у Facebook.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до трьох кораблів. У Середземному морі зафіксована присутність дев'яти російських кораблів, зокрема п'яти ракетоносіїв, оснащених 72 "Калібрами".

За добу в інтересах Російської Федерації прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили 22 судна, з них дев'ять рухалися з протоки Босфор. До Чорного моря пройшли 54 судна, 13 з яких продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Як наголосили у ВМС України, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, що 16 грудня в ОК "Південь" заявили, що Росія ракетними атаками намагається виснажити українську протиповітряну оборону. 

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