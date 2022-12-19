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​Унаслідок ранкових атак на столицю без опалення лишаються 3% киян, – Кличко

Водопостачання працює у штатному режимі.

​Унаслідок ранкових атак на столицю без опалення лишаються 3% киян, – Кличко
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Харківської міськради

Після ранкових російських атак на Київ і пошкодження об’єктів інфраструктури вдалося відновити роботу більшості котелень. Без опалення лишаються близько 3% споживачів.

Про це повідомляє у Telegram столичний мер Віталій Кличко.

Він додав, що система водопостачання в столиці працює у штатному режимі.

“Як оголосило Укренерго, ситуація в енергетиці складна, тому діють аварійні та екстренні вимкнення. Найбільше в столиці від дефіциту електропостачання страждають Оболонський, Подільський та Деснянський райони”, – йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, вночі 19 грудня під час атаки баражуючих боєприпасів Shahed на Київ сили Протиповітряної оборони збили 18 безпілотників.

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