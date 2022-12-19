Головне за ніч. Понеділок, 19 грудня

Нічна ворожа атака дронів на Київ та Київщину, втрати російських окупантів, ворожий обстріл Дніпропетровщини, поїздка Путіна до Лукашенка.

Уночі росіяни атакували Україну, зокрема Київ та Київщину, кількома десятками баражуючих боєприпасів. Оголошена в столиці та в області близько другої години ночі повітряна тривога тривала майже до шостої ранку.

У Києві унаслідок атаків ворожих безпілотників пролунали вибухи у Солом’янському та Шевченківському районах.

Сили Протиповітряної оборони збили під час нічної атаки дронів “Shahed” на Київ 15 безпілотників.

“Столиця витримала кілька хвиль атак іранських “Shahed”. В повітряному просторі Києва було зафіксувано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили біля 15”, – повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

У Київській області внаслідок нічної атаки дронами пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки.

За попередніми даними, двом постраждалим надано допомогу.

У Повітряних Силах Збройних Сил України повідомили, що в ніч на 19 грудня ЗСУ знищили 30 дронів-камікадзе іранського виробництва “Shahed-136/131”. Загалом виявлено близько 35 баражуючих боєприпасів.

Як і минулого разу ударні БпЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря. До знищення повітряних цілей залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що українська авіація минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, район зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів противника, а також радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби “Зоопарк”.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 19 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 520 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 98 800 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі 19 грудня росіяни атакували три громади Нікопольського району Дніпропетровської області. По населеним пунктам району випущено близько 60 боєприпасів.

У Червоногригоріській громаді пошкоджено одинадцять приватних будинків, шість господарчих споруд, автотранспорт, лінії газо- та електромережі. У Марганецькій ТГ пошкоджено двадцять приватних будинків та господарських споруд, навчальні заклади, адміністративну будівлю, лінії електромережі. За попередніми даними, люди не постраждали.

Президент РФ Путін летить сьогодні до Білорусі, пише Reuters. Ця поїздка до Мінська стане першою з 2019 року – до пандемії та хвилі білоруських протестів у 2020 році, які Лукашенко придушив за потужної підтримки Кремля.

“Під час (переговорів із Лукашенком) будуть опрацьовані питання щодо подальшої агресії проти України та ширшого залучення білоруських збройних сил до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на землі”, – зазначив із цього приводу командувач Об'єднаних сил України Сергій Наєв.

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