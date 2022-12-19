За добу ЗСУ знищили ще 520 російських окупантів, один танк та п'ять артсистем

За минулу добу Зброні сили України знищили ще 520 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 98 800 військових.
Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 грудня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 98 800 (+520) осіб ліквідовано;
- танків - 2988 (+1);
- бойових броньованих машин - 5969 (+6);
- артилерійських систем - 1953 (+5);
- РСЗВ - 410 (+0);
- засоби ППО - 212 (+1);
- літаків - 281 (+0);
- гелікоптерів - 264 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1657 (+8);
- крилаті ракети - 653 (+0);
- кораблі / катери - 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4592 (+13);
- спеціальна техніка - 175 (+1).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, станом на ранок 18 грудня втрати російських військ в Україні становили близько 98 280.