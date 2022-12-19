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За добу ЗСУ знищили ще 520 російських окупантів, один танк та п'ять артсистем

Загалом Росія вже втратила в Україні 98 800 військових.

За добу ЗСУ знищили ще 520 російських окупантів, один танк та п'ять артсистем
Фото: надано автором

За минулу добу Зброні сили України знищили ще 520 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 98 800 військових.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 98 800 (+520) осіб ліквідовано;
  • танків - 2988 (+1);
  • бойових броньованих машин - 5969 (+6);
  • артилерійських систем - 1953 (+5);
  • РСЗВ - 410 (+0);
  • засоби ППО - 212 (+1);
  • літаків - 281 (+0);
  • гелікоптерів - 264 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1657 (+8);
  • крилаті ракети - 653 (+0);
  • кораблі / катери - 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4592 (+13);
  • спеціальна техніка - 175 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, станом на ранок 18 грудня втрати російських військ в Україні становили близько 98 280

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