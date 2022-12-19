Українська авіація за добу вдарила 9 разів по особовому складі, зброї та техніці РФ

Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також наші захисниками збили cім БпЛА типу “Shahed-136”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, район зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів противника, а також радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби “Зоопарк”.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 7 авіаційних ударів і 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.