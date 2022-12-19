Угорщина, Румунія, Грузія і Азербайджан підписали угоду про поставки електроенергії
Угорщина, Румунія, Грузія і Азербайджан підписали угоду про поставки електроенергії
Україна отримала від Азербайджану першу партію енергетичного обладнання
Україна отримала від Азербайджану першу партію енергетичного обладнання
Президент України підтвердив наявність ознак підготовки Росії до нової хвилі вторгнення
Президент України підтвердив наявність ознак підготовки Росії до нової хвилі вторгнення
Кабмін ухвалив призначення Єленського на посаду глави Держетнополітики
Кабмін ухвалив призначення Єленського на посаду глави Держетнополітики
США намагалися перешкоджати ліквідації начальника Генштабу РФ, - NYT
США намагалися перешкоджати ліквідації начальника Генштабу РФ, - NYT
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
На Вінничині пролунали вибухи
На Вінничині пролунали вибухи
Шойгу заявив, що приїхав на місце дислокації окупантів в Україні
Шойгу заявив, що приїхав на місце дислокації окупантів в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Українська авіація за добу вдарила 9 разів по особовому складі, зброї та техніці РФ

ЗСУ також уразили радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби “Зоопарк”.

Українська авіація за добу вдарила 9 разів по особовому складі, зброї та техніці РФ
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також наші захисниками збили cім БпЛА типу “Shahed-136”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, район зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів противника, а також радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби “Зоопарк”.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 7 авіаційних ударів і 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також