Росія атакує Київ “Шахедами”, збито 9 безпілотників

Росія атакує Київ баражуючими боєприпасами “Shahed”, наразі збито 9 безпілотників.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

У столиці триває повітряна тривога, працюють сили ЗСУ.

“Перебувайте в укриттях до завершення повітряної тривоги!”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що в області працює ППО, регіон атакують ворожі дрони.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов поінформував, що Росія поновила удари по Україні іранськими дронами-камікадзе Shahed завдяки новій партії безпілотників, але використовує їх ощадливіше.