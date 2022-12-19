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Росія атакує Київ “Шахедами”, збито 9 безпілотників

У столиці триває повітряна тривога.

Росія атакує Київ “Шахедами”, збито 9 безпілотників
Фото: EPA/UPG

Росія атакує Київ баражуючими боєприпасами “Shahed”, наразі збито 9 безпілотників.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

У столиці триває повітряна тривога, працюють сили ЗСУ.

“Перебувайте в укриттях до завершення повітряної тривоги!”, – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що в області працює ППО, регіон атакують ворожі дрони.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов поінформував, що Росія поновила удари по Україні іранськими дронами-камікадзе Shahed завдяки новій партії безпілотників, але використовує їх ощадливіше.

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