Окупанти перекидають частину сил з Каховки і Нової Каховки до кордону з Запорізькою областю

Російські військові роблять укріплення Запорізького напрямку: частину своїх сил перекидають з Каховки і Нової Каховки в напрямку кордону з Запорізькою областю.

Про це повідомив в коментарі 24 каналу депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

“Велика кількість рашистів перемістилася з Каховки і Нової Каховки до Нижніх Сірогоз, які знаходяться на трасі Херсон-Мелітополь, це якраз на кордоні з Запорізькою областю. І там окупанти побудували фортифікаційні споруди саме по цих основних трасах. І зараз окупанти хочуть зробити підкріплення саме Запорізького напрямку і розглядають можливий наступ наших ЗСУ саме з Запоріжжя”, – поінформував він.

Хлань уточнив, що окупанти перекидають основні сили, підкріплюючи свої блокпости, які знаходяться на трасах від Мелітополя і від Запоріжжя.

“Російських військових у Новій Каховці і Каховці десь поменшало. Але говорити, що вони повністю вийшли з міста, на жаль, не можна”, – зазначив депутат.

За його словами, йде передислокація, ворог залишає свої спостережні пункти, але зберігає суттєву присутність у Новій Каховці і Каховці.

Раніше повідомлялося про те, що росіяни перекидають техніку – БМП і вантажівки з боєкомплектами – у напрямку Бердянська і Розівки Запорізької області.