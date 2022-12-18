В Іркутській області Російської Федерації горить установка на нафтогазоконденсатному родовищі.

Про це повідомляє у Telegram Оперативний ЗСУ.

Російські ЗМІ пишуть, що площа загоряння становить близько тисячі квадратних метрів. Пожежа сталася на технологічній установці на Марківському родовищі в Іркутській області. Пожежу ліквідують приватна пожежна охорона та місцева добровільна пожежна дружина.

За інформацією губернатора регіону Ігоря Кобзєва, попередньо є постраждалий.

Оновлено 19:46. Пожежу на Марківському родовищі локалізовано.

"Загиблих немає. Кількість постраждалих уточнюється. Вогонь не загрожує лісу та населеним пунктам, загрози для населення немає", – повідомили у пресслужбі "Іркутської нафтової компанії".

Зазначається, що займання на Марківському родовищі сталося "у період проведення комплексного випробування технологічної установки комплексної підготовки газу".

Нагадаємо, у підмосковній Балашисі загорівся торговий центр "Стройпарк".