В Іркутській області Російської Федерації горить установка на нафтогазоконденсатному родовищі.
Про це повідомляє у Telegram Оперативний ЗСУ.
Російські ЗМІ пишуть, що площа загоряння становить близько тисячі квадратних метрів. Пожежа сталася на технологічній установці на Марківському родовищі в Іркутській області. Пожежу ліквідують приватна пожежна охорона та місцева добровільна пожежна дружина.
За інформацією губернатора регіону Ігоря Кобзєва, попередньо є постраждалий.
Оновлено 19:46. Пожежу на Марківському родовищі локалізовано.
"Загиблих немає. Кількість постраждалих уточнюється. Вогонь не загрожує лісу та населеним пунктам, загрози для населення немає", – повідомили у пресслужбі "Іркутської нафтової компанії".
Зазначається, що займання на Марківському родовищі сталося "у період проведення комплексного випробування технологічної установки комплексної підготовки газу".
Нагадаємо, у підмосковній Балашисі загорівся торговий центр "Стройпарк".