Міністерство оборони Британії показало кадри з навчань для українських піхотинців, які проходять підготовку у Сполученому Королівстві.

Фото опублікували у Twitter оборонного відомства.

Відомство зазначає, що фотографії зробили раніше цього тижня на тренуваннях українських військових на півночі Англії.

Фото: Міноборони Британії

Нагадаємо, що військову підготовку у Великобританії з 1 січня 2023 року пройдуть ще 19,2 тис. українських захисників.

Також Великобританія не відкидає ідею постачання Україні крилатих авіаракет Storm Shadow.