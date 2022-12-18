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Британці показали кадри навчань українських військових

Навчання відбуваються на півночі Англії. 

Британці показали кадри навчань українських військових
Фото: Міноборони Британії

Міністерство оборони Британії показало кадри з навчань для українських піхотинців, які проходять підготовку у Сполученому Королівстві.

Фото опублікували у Twitter оборонного відомства. 

Відомство зазначає, що фотографії зробили раніше цього тижня на тренуваннях українських військових на півночі Англії. 

Фото: Міноборони Британії

Нагадаємо, що військову підготовку у Великобританії з 1 січня 2023 року пройдуть ще 19,2 тис. українських захисників.

Також Великобританія не відкидає ідею постачання Україні крилатих авіаракет Storm Shadow.

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