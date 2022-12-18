На Київщині відкрили модульне містечко для тих, хто втратив житло під час війни

Модульне містечко для тимчасового проживання відкрили в неділю, 18 грудня, в селі Горенка Київської області.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної держадміністрації.

Модульне житло встановлено за сприяння уряду Польщі. Схожі модульні містечка вже функціонують в Ірпені, Бучі, Бородянці, Макарові, Іванкові та інших населених пунктах, які зазнали значних пошкоджень унаслідок російської військової агресії.

Модульне містечко складається з двох секцій, кожна з яких містить 22 кімнати для проживання. Містечко розраховане на одночасне розміщення 176 осіб.

"Кімнати укомплектовані. Там є меблі, речі першої необхідності. Для жителів модульного міста функціонують кухні з побутовою технікою та кухонним приладдям. Також є окремі модулі, що передбачають розміщення їдалень і санвузлів. Передбачені дитячі кімнати", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що переселенці з міста Кремінна, що на Луганщині, безкоштовно проживатимуть у шелтерах Києва.