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На Київщині відкрили модульне містечко для тих, хто втратив житло під час війни

Містечко розраховане на одночасне розміщення 176 осіб.

На Київщині відкрили модульне містечко для тих, хто втратив житло під час війни
Фото: КОВА

Модульне містечко для тимчасового проживання відкрили в неділю, 18 грудня, в селі Горенка Київської області.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної держадміністрації.

Модульне житло встановлено за сприяння уряду Польщі. Схожі модульні містечка вже функціонують в Ірпені, Бучі, Бородянці, Макарові, Іванкові та інших населених пунктах, які зазнали значних пошкоджень унаслідок російської військової агресії.

Модульне містечко складається з двох секцій, кожна з яких містить 22 кімнати для проживання. Містечко розраховане на одночасне розміщення 176 осіб.

"Кімнати укомплектовані. Там є меблі, речі першої необхідності. Для жителів модульного міста функціонують кухні з побутовою технікою та кухонним приладдям. Також є окремі модулі, що передбачають розміщення їдалень і санвузлів. Передбачені дитячі кімнати", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що переселенці з міста Кремінна, що на Луганщині, безкоштовно проживатимуть у шелтерах Києва.

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