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На Київщині половина області без світла через екстрені вимкнення

У Білій Церкві вже відновили теплопостачання.

На Київщині половина області без світла через екстрені вимкнення
Фото: Ігор Чайка / Facebook

У Київській області діють екстрені вимкнення електроенергії. Близько половини області без світла.

Про це у Телеграм повідомив керівник Київської ОВА Олексій Кулеба. 

"Працюємо, щоб у найближчі дні вийти на планові вимкнення", - сказав він.

Внаслідок минулої масованої атаки росіян у Київській області найбільше постраждало місто Біла Церква. Там вже відновлена електрика, вночі дали теплопостачання.

У Бориспільському та Бучанському районах аварійні вимкнення сталися через негоду. На місцях вже працюють енергетики для якнайшвидшого відновлення електрики.

Нагадаємо, що під час атаки 16 грудня на Київщині було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та 9 приватних будинків в різних районах. Через ракетну атаку постраждало чотири людини.

В області працюють 400 "Пунктів Незламності", де мешканці можуть підзарядити телефони.

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