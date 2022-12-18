Зеленський перерахував озброєння, яке здатне захистити від іранських безпілотників

Україна бореться за системи, надання яких залежить від рішення Італії та Франції.

Іранським безпілотникам здатна протидіяти протиповітряна та протиракетна оборона. Щодо такого озброєння були перемовини з президентом Франції – це системи Crotale.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у інтервʼю французьким телеканалам TF1 і LCI.

"Вони (французькі системи Crotale – Ред.) ще не почали працювати. У нас є такі приклади з американськими партнерами – NASAMS, або з німецькими партнерами – IRIS-T. Ми боремося за системи, які залежать від рішення Італії і Франції. Це SAMPT. І інші зентні установки – все це допоможе", – розповів президент.

Він додав, що зараз є держави, які здатні з цим допомогти. Вони мають на озброєнні сучасні системи ППО і ПРО.

"І Patriot, які важливі для нас. Це інша дистанція, радіус відбиття. І радіус захисту, тому це дуже важливо", – зазначив він.

Нагадаємо, за даними Головного управління Міністерства оборони, Росія отримала від Ірану другу партію ударних безпілотників. Після тритижневої перерви у грудні окупанти відновили удари іранськими Shahed. Британська розвідка після першої атаки повідомила, що це може свідчити про доставку нової партії БпЛА.