Київ відновив систему теплопостачання після масовного російського удару

У окремих будинках можуть бути проблеми з теплом.

У Києві повністю відновили роботу системи теплопостачння після російської атаки 16 грудня. Всі джерела постачання опалення працюють у штатному режимі.

Про це мер міста Віталій Кличко повідомив у дописі в Телеграм.

"Протягом дня комунальники працюватимуть по окремих будинках, де можуть виникати локальні проблеми з теплом", – зазначив він.

Чергові перебої з енергопостачанням, водою і опаленням відбулися в столиці після масованого ракетного обстрілу у пʼятницю. Росіяни традиційно завдавали ударів по критичній інфраструктурі.

На Київ окупанти випустили 40 ракет, із них 37 були збиті силами оборони. Ця атака була однією з найпотужніших за весь час війни.