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Київ відновив систему теплопостачання після масовного російського удару

У окремих будинках можуть бути проблеми з теплом. 

Київ відновив систему теплопостачання після масовного російського удару
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Київради

У Києві повністю відновили роботу системи теплопостачння після російської атаки 16 грудня. Всі джерела постачання опалення працюють у штатному режимі. 

Про це мер міста Віталій Кличко повідомив у дописі в Телеграм.

"Протягом дня комунальники працюватимуть по окремих будинках, де можуть виникати локальні проблеми з теплом", – зазначив він.

Чергові перебої з енергопостачанням, водою і опаленням відбулися в столиці після масованого ракетного обстрілу у пʼятницю. Росіяни традиційно завдавали ударів по критичній інфраструктурі. 

На Київ окупанти випустили 40 ракет, із них 37 були збиті силами оборони. Ця атака була однією з найпотужніших за весь час війни. 

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