Шойгу заявив, що приїхав на місце дислокації окупантів в Україні

Російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що приїхав на територію України, де дислокуються окупанти. Згідно з заявою міністерства, він нібито "облетів на вертольоті передові позиції" та заслухав доповіді своїх командувачів.

Де саме Шойгу "літав на вертольоті" міністерство оборони країни-окупанта не уточнює, але каже, що це був "південний військовий округ".

Міноборони опублікувало відео, на якому Шойгу лізе в військовий вертоліт, дивиться на розкладені на столі папери і у вікно на вириті окопи.

Попереднє повідомлення про приїзд Шойгу на окуповану частину України було в червні. Тоді росіяни заявляли, що він проінспектував окупаційне угруповання військ і пороздавав нагороди. ЗМІ писали, що Шойгу перебував на сході України.