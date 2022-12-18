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Шойгу заявив, що приїхав на місце дислокації окупантів в Україні

Російське міністерство показало відео з Шойгу в вертольоті. 

Шойгу заявив, що приїхав на місце дислокації окупантів в Україні
Фото: скріншот

Російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що приїхав на територію України, де дислокуються окупанти. Згідно з заявою міністерства, він нібито "облетів на вертольоті передові позиції" та заслухав доповіді своїх командувачів.

Де саме Шойгу "літав на вертольоті" міністерство оборони країни-окупанта не уточнює, але каже, що це був "південний військовий округ". 

Міноборони опублікувало відео, на якому Шойгу лізе в військовий вертоліт, дивиться на розкладені на столі папери і у вікно на вириті окопи.

Попереднє повідомлення про приїзд Шойгу на окуповану частину України було в червні. Тоді росіяни заявляли, що він проінспектував окупаційне угруповання військ і пороздавав нагороди. ЗМІ писали, що Шойгу перебував на сході України. 

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