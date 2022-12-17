Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул спростував інформацію про п’ятого загиблого у Кривому Розі.

“Кількість жертв вчорашнього ракетного удару окупантів по Кривому Рогу складає 4 загиблих, троє з яких загинули на місці, а один учора помер у лікарні, та 13 поранених”, – написав він у Телеграмі.

Він зазначив, що є інформація місцевих ЗМІ про ще одного померлого сьогодні в лікарні не відповідає дійсності. “Можливо, вони мали на увазі вчорашні дані. Вічна пам'ять загиблим. Вічні прокляття – окупантам. За кожен злочин на них чекає розплата”, – додав він.

Врятувати з-під завалів вдалося 6 людей: трьох дорослих і трьох дітей.

У рятувальних роботах брали участь понад 100 фахівців: рятувальники, гірничорятувальний загін, кінологи, патрульні поліцейські, працівники комунальних служб.

Зараз встановлено, що зазнали пошкоджень 43 житлові будинки, 3 школи, 3 дитсадки та один лікувальний заклад. “Військова адміністрація міста задіяла 13 бригад, які працювали над ліквідацією наслідків. Вони закривали вікна плівкою та OSB – так швидше, ніж склом, щоб квартири не охолодилися повністю. Склитимуть потім. Зараз закрито вже 90% вікон”, – зазначив Вілкул.

Нагадаємо, вчора російська ракета влучила в житловий будинок у Кривому Розі. Також рашисти обстріляли об’єкти енергетичної інфраструктури у різних районах Дніпропетровщини. Є серйозні руйнування.

Після опівночі у Кривому Розі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло 1,5-річного хлопчика.