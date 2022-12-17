У Кривому Розі вже п'ять загиблих від ракетного удару росіян

Чоловік був доправлений в операційну, але, попри зусилля лікарів, помер.

Один із поранених через ракетний обстріл Кривого Рогу помер у лікарні.

Про це повідомили у медзакладі, куди доставили чотирьох травмованих, інформує Суспільне.

За словами лікаря відділення політравми, чоловік був доправлений в операційну, але, попри зусилля лікарів, помер.

"Ще один поранений — у відділенні політравми в стані середньої тяжкості. Двоє жінок — у відділенні щелепно-лицьової хірургії. Усі прооперовані. Одну з жінок готуємося транспортувати до лікарні Дніпра", — розповів лікар.

Таким чином кількість жертв через ракетний удар по Кривому Рогу зросла до п`яти. Раніше повідомлялося про загибель подружжя, їхньої півторарічної дитини та літньої жінки.

Нагадаємо, вчора російська ракета влучила в житловий будинок у Кривому Розі. Також рашисти обстріляли об’єкти енергетичної інфраструктури у різних районах Дніпропетровщини. Є серйозні руйнування.

Після опівночі у Кривому Розі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло 1,5-річного хлопчика.