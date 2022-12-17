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РФ обстріляла Марганецьку громаду на Дніпропетровщині

В інших районах області протягом дня було тихо.

РФ обстріляла Марганецьку громаду на Дніпропетровщині
Фото: Пресслужба Дніпропетровської облради

Вдень 17 грудня російська армія обстріляла Марганецьку громаду Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпопетровської обласної ради Микола Лукашук.

“Вдень російські окупаційні війська вдарили по території Марганецької громади у Нікопольському районі”, – йдеться у повідомленні. 

За словами Лукашука, обстріли не мали серйозних наслідків, люди не постраждали.

В інших районах області протягом дня було тихо.

Нагадаємо, як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок обстрілу Дніпропетровщини поранено 3-х працівників електропідстанцій, всі доправлені до лікарень.

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