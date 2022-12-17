РФ обстріляла Марганецьку громаду на Дніпропетровщині

В інших районах області протягом дня було тихо.

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Вдень 17 грудня російська армія обстріляла Марганецьку громаду Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпопетровської обласної ради Микола Лукашук.

“Вдень російські окупаційні війська вдарили по території Марганецької громади у Нікопольському районі”, – йдеться у повідомленні.

За словами Лукашука, обстріли не мали серйозних наслідків, люди не постраждали.

В інших районах області протягом дня було тихо.

Нагадаємо, як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок обстрілу Дніпропетровщини поранено 3-х працівників електропідстанцій, всі доправлені до лікарень.