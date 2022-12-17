В Україну повернули ще двох дітей, яких викрали російські загарбники

За повернення 11-річного Марка боролися майже два місяці.

Додому в Україну повернули ще двох дітей, яких російські загарбники утримували на тимчасово окупованих територіях і в РФ.

Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє у Телеграмі.

«За повернення 11-річного Марка та 18-річного Данила боролися майже два місяці. 17 жовтня їхня мама Юлія звернулася до Мінреінтеграції з проханням допомогти евакуювати її синів: Марка – з тимчасово окупованого Тореза на Донеччині, Данила – з Росії», - ідеться у повідомленні.

Юлія – уродженка Тореза, тривалий час була бранкою російських загарбників. Її вдалося звільнити у результаті «жіночого обміну», коли в Україну повернулися відразу 108 полонянок.

Нагадаємо, що повідомлено про підозру "міністрам ДНР", які організовували депортацію українських дітей до Росії.