Окупанти завдали удару по Херсонському геріатричному центру

На щастя, загиблих або поранених немає.

Російська армія завдала удару по Херсонському геріатричному центру, який розташований в селі Степанівка.

Про це у Телеграм повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

"Окупанти підло цілили в заклад, де надають допомогу літнім людям. У будівлі центру зруйновані ворота, вибиті вікна і двері, пошкодження даху і ганку. На щастя, загиблих або поранених немає", - написав Янушевич.

Нагадаємо, що російські загарбники зранку 17 грудня обстріляли Корабельний район Херсона. 36-річний чоловік, що перебував у автівці, загинув на місці.

Від обстрілів росіян 15 грудня постраждали 9 жителів Херсонської області.

14 грудня в Антонівці на Херсонщині росіяни обстріляли автомобіль ремонтної бригади, яка лагодила лінію газопостачання.