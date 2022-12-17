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Окупанти завдали удару по Херсонському геріатричному центру

На щастя, загиблих або поранених немає.

Окупанти завдали удару по Херсонському геріатричному центру
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Ярослав Янушевич

Російська армія завдала удару по Херсонському геріатричному центру, який розташований в селі Степанівка.

Про це у Телеграм повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

"Окупанти підло цілили в заклад, де надають допомогу літнім людям. У будівлі центру зруйновані ворота, вибиті вікна і двері, пошкодження даху і ганку. На щастя, загиблих або поранених немає", - написав Янушевич.

Нагадаємо, що російські загарбники зранку 17 грудня обстріляли Корабельний район Херсона. 36-річний чоловік, що перебував у автівці, загинув на місці.

Від обстрілів росіян 15 грудня постраждали 9 жителів Херсонської області. 

14 грудня в Антонівці на Херсонщині росіяни обстріляли автомобіль ремонтної бригади, яка лагодила лінію газопостачання.

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